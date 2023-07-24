Индия запустит семь сингапурских спутников на орбиту 30 июля

Чтобы поднять национальную космическую программу на новый уровень, индийские власти привлекают к освоению космоса и запускам спутников неправительственные организации и частные компании

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июля. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) намерена осуществить запуск семи спутников Сингапура с космодрома Шрихарикота на юге страны 30 июля. Об этом сообщает в понедельник газета Business Standard.

По ее данным, спутники будут выведены на орбиту с помощью индийской ракеты-носителя PSLV-C56. Старт запланирован на 06:30 30 июля (04:00 мск) со стартовой площадки космического центра им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота.

В числе запускаемых аппаратов спутник DS-SAR, разработанный в рамках партнерства между Сингапурским агентством оборонной науки и технологий (DSTA) и компанией ST Engineering. Спутник предназначен для съемки земной поверхности в интересах Сингапура, а также для использования в коммерческих целях.

Шесть других малых спутников предназначены для демонстрации космических технологий и предоставления услуг связи.

За последние пять лет ISRO произвела успешные запуски на орбиту 177 спутников, принадлежавших 19 странам, в том числе Австралии, Великобритании, Канаде, США, Франции, Японии и другим. Доход от запусков составил около $94 млн. Запуски осуществлялись по коммерческим соглашениям индийскими ракетами-носителями PSLV и GSLV-MkIII.

С июня 2020 года в Индии реализуется программа по привлечению к освоению космического пространства и запускам спутников на орбиту неправительственные организации и частные компании с целью поднять национальную космическую программу на новый уровень.