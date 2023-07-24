На Восточном начали подготовку к запуску первого российского аппарата на Луну

Автоматическая станция "Луна-25" должна стартовать с космодрома 11 августа, сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Подготовка стартового комплекса ракеты "Союз-2.1б" к запуску первой в истории современной России миссии к естественному спутнику Земли "Луна-25" началась на космодроме Восточный. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"На космодроме Восточный началась подготовка стартового комплекса ракеты-носителя "Союз-2" к запуску автоматической станции "Луна-25", - говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что 21 июля состоялось построение совместного расчета космического центра "Восточный". Им предстоит осуществить подготовку и проверку всех систем и агрегатов до приема ракеты-носителя.

Первым отечественным аппаратом в современной России, который отправится на естественный спутник Земли, должна стать автоматическая станция "Луна-25". Цель проекта - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщали журналистам, что запуск миссии перенесен с июля на август для достижения требуемой надежности ее реализации.

Как отметили тогда в госкорпорации, для достижения требуемой надежности реализации миссии было необходимо провести дополнительные мероприятия по обеспечению устойчивой работы наземных средств управления на этапах проведения коррекций и посадки.

В Роскосмосе ранее сообщали ТАСС, что госкорпорация планирует запустить космический аппарат "Луна-25" в августе. В июне туроператор RocketTrip сообщил, что запуск автоматической станции "Луна-25" запланирован на 11 августа текущего года с космодрома Восточный.