В ЮАР открылось заседание глав космических служб стран БРИКС

Делегацию России на встрече возглавляет гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов

ПРЕТОРИЯ, 24 июля. /ТАСС/. Заседание руководителей космических служб стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) открылось в понедельник в штаб-квартире Южно-Африканского национального космического агентства (САНСА) в городе Херманус. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель САНСА Далин Фуше.

"В повестке дня встречи находятся совместные космические проекты БРИКС, включая дистанционное зондирование Земли, - отметила она. - Заседание продлится один день. Мы надеемся, что наши предложения поступят на рассмотрение предстоящего в августе саммита БРИКС".

В своем выступлении исполнительный директор САНСА Хумбулани Мудау заявил, что БРИКС играет ключевую роль в ряде совместных космических проектов стран-членов. "Мы хорошо работали в предыдущие годы и имеем четкое видение перспектив сотрудничества, - подчеркнул Мудау. - В первую очередь это касается спутниковых группировок дистанционного зондирования Земли и обмена данными в целью открытия, в том числе, новых залежей природных ископаемых"

Делегацию России на встрече возглавляет гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. Он предложил странам БРИКС создать отдельный специализированный модуль для российской орбитальной станции (РОС) для совместных исследований. Предполагается, что первый модуль новой станции будет запущен в 2027 году, а космонавты смогут отправиться на нее в 2028 году. Завершение строительства ожидается в 2032 году.