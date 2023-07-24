Кононенко и Чуб приступили к итоговым тренировкам перед полетом на МКС

Космонавтам предстоит продемонстрировать знания систем корабля "Союз МС" и самой станции, а также прожить рабочий день на станции в рамках "типовых полетных суток"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб приступили к экзаменационной сессии перед полетом на Международную космическую станцию (МКС), который намечен на сентябрь. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Основной экипаж 70-й и 71-й экспедиций на Международную космическую станцию приступил к серии итоговых тренировок - одному из заключительных этапов подготовки к космическому полету", - говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что космонавтам предстоит продемонстрировать знания систем корабля "Союз МС" и самой станции, а также прожить рабочий день на станции в рамках "типовых полетных суток". Экипажу предстоит отработать элементы циклограммы полета, а также парировать ряд условных неполадок и нештатных ситуаций.

У космонавтов уже состоялась тренировка по сближению и стыковке беспилотных объектов со станцией в ручном режиме. Как отметили в Роскосмосе, экипаж показал высокие результаты работы.

По данным Роскосмоса, пилотируемый корабль "Союз МС-24" должен полететь к станции 15 сентября. Планируется, что он доставит на МКС космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта NASA Лорел О’Хару.