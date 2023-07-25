Центр управления полетами NASA в Хьюстоне временно потерял связь с МКС

Связь восстановили через 20 минут с помощью России, сообщил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Центр управления полетами в Хьюстоне утром во вторник потерял связь с Международной космической станцией (МКС) из-за проблем с электричеством, связь была восстановлена через 20 минут с помощью России. Об этом заявил на пресс-конференции руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.

"Этим утром примерно в 8 утра по времени Хьюстона (16:00 мск - прим. ТАСС) в Центре управления полетами были проблемы с электричеством, в результате которых мы потеряли связь и телеметрию с МКС из Хьюстона. На борту проблем не было, проблемы были только на Земле. Примерно через 20 минут после отключения мы связались с командой через российские каналы, объяснили, что произошло. Команда и оборудование опасности не подвергались", - сказал он.

Монталбано отметил, что инцидент, когда NASA пришлось использовать резервные каналы для связи с МКС, происходит впервые.

"Произошло отключение электроэнергии на первом этаже здания - освещение, кондиционеры, - добавил он. - Центр управления полетами расположен не на первом этаже, так что свет у них был. Но оборудование для обеспечения управления, телеметрии, голосовых систем было отключено".

Представитель NASA пояснил, что отключение света произошло во время работ по модернизации оборудования, обеспечивающего связь. "Мы знали о том, что такое может случиться, поэтому подготовили запасные каналы. Они были запущены примерно через 90 минут после инцидента. Мы рассчитываем, что к концу дня проанализируем произошедшее и сможем вернуться к нормальной работе через основные каналы", - добавил он.