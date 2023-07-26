Россия не просто возвращается на Луну, а делает шаг к тому, чтобы остаться там надолго

Специальный проект "Луна-25. Вернуться, чтобы остаться" рассказывает о космической станции, которая в августе должна отправиться к естественному спутнику Земли с научной миссией. Это поистине историческое событие, ведь предыдущий отечественный аппарат к Луне запускали почти полвека назад, в 1976 году, после чего в нашей стране ее исследования поставили на паузу.

В последние годы к этому небесному телу приковано внимание всех космических держав — на наших глазах разворачивается "лунная гонка v. 2.0". Авторы спецпроекта объясняют, с чем это связано и какое место в научном состязании может занять Россия. Но основное внимание в материале уделяется, конечно, "Луне-25". Ключевой визуализацией не только первой главы, но и всего проекта стала 3D-модель станции: читатели найдут информацию обо всех приборах, размещенных на аппарате, и научных экспериментах, которые будут проводиться в ходе миссии.

За полетом аппарата "Луна-25" мир будет наблюдать в середине августа, но если вам уже сейчас хочется узнать об основных этапах этого путешествия — подробности также найдете в нашем спецпроекте.