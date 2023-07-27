Китай успешно запустил спутник зондирования Yaogan-36 в 70-летие окончания Корейской войны

ПЕКИН, 27 июля. /ТАСС/. Китай в четверг осуществил успешный запуск спутника дистанционного зондирования Земли Yaogan-36. Как сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), старт приурочен к 70-й годовщине завершения Корейской войны (1950-1953).

На странице CASC в соцсети WeChat уточняется, что вывод этого космического аппарата на орбиту был осуществлен при помощи ракеты CZ-2D в 04:02 по пекинскому времени (23:02 мск, среда) с космодрома Сичан на юго-западе страны. Он стал 480-м для носителей данной серии.

"Был достигнут еще один рекорд: все последние 150 запусков "Чанчжэн" прошли успешно. Нынешний запуск осуществлен в 70-ю памятную годовщину победы китайских народных добровольцев в войне сопротивления американскому вторжению на Корейский полуостров, - подчеркивается в сообщении. - Своим успехом космонавтика Китая отдает дань памяти этой великой победе".

CZ-2D - жидкотопливная двухступенчатая ракета с максимальным диаметром 3,35 м. Она достигает 40,7 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 3,5 тонны полезного груза (1,2 тонны для геостационарной переходной орбиты).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая как метеорологические, так и телекоммуникационные, навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР, которая готова для международного сотрудничества.

В 2022 году Китай осуществил 64 запуска, в очередной раз побив собственный рекорд. По этому показателю за указанный период он занял второе место после США.

Годовщина окончания Корейской войны

В четверг исполняется 70 лет с момента окончания Корейской войны, которая началась 25 июня 1950 года и завершилась 27 июля 1953 года. В конфликте помимо КНДР и Республики Корея приняли участие китайские добровольцы со стороны Пхеньяна и американская армия под флагом ООН в поддержку Сеула. Север также получал помощь от Советского Союза. Война закончилась перемирием, мирный договор все еще не подписан.