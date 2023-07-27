Космические услуги Роскосмоса пользуются серьезным спросом у африканских стран

Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что важным вопросом сотрудничества является подготовка кадров африканских коллег

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Африканские страны проявляют серьезный интерес к космическим услугам, которые предоставляет Роскосмос. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов на саммите Россия - Африка.

"Мы в состоянии предоставить очень широкий спектр услуг для африканских коллег, и они пользуются серьезным спросом", - сказал Борисов.

По словам главы Роскосмоса, интерес со стороны африканских стран к этим услугам огромный. При этом РФ обладает компетенциями во всех направлениях, в том числе по пилотируемой тематике, спутникостроению. Также важным вопросом сотрудничества является подготовка кадров африканских коллег.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.