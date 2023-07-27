Гендир Алжирского космического агентства отметил хорошие перспективы сотрудничества с РФ

Аззедин Оусседик заявил, что Алжир развивает стратегическое партнерство с дружественными странами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Алжир и Россия имеют ободряющие перспективы для взаимодействия в сфере освоения космоса. Об этом заявил генеральный директор Алжирского космического агентства Аззедин Оусседик, выступая по видеосвязи на саммите Россия - Африка.

"Я хотел бы поблагодарить господина [генерального директора госкорпорации "Роскосмос"] Юрия Борисова за это приглашение участвовать в этом круглом столе. Мы недавно с ним встречались, мы как раз оценили перспективы нашего сотрудничества, и они очень ободряюшие и на двустороннем уровне, и на международном", - сказал он в ходе сессии "Россия - Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".

Как отметил Оусседик, Алжир развивает стратегическое партнерство с дружественными странами, в частности, с Россией и с государствами юга Африки. "Мы совместно работаем, нас объединяют наши амбиции по разработке африканского спутника. Сейчас не очень пока еще продвигается у нас работа по созданию Панафриканского космического агентства. Но мы все-таки в достаточной степени мобилизованы и надеемся, что мы продвинемся более активно в этом направлении с тем, чтобы развивать те направления освоения космического пространства и использования космических технологий, в которых заинтересована именно Африка. Это прежде всего телекоммуникации, - продолжил он. - И мы благодарны тому, что можем использовать эту встречу на саммите Россия - Африка для развития в сфере нашего исследования космоса".