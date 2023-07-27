27 июля, 09:15
Саммит Россия – Африка

Глава Роскосмоса счел преждевременным обсуждение строительства космодрома в Африке

Юрий Борисов отметил, что госкорпорация развивает сотрудничество по разным направлениям космической деятельности со странами Африканского региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Обсуждение строительства космодрома в Африке до подписания соответствующих соглашений является преждевременным, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов журналистам на полях саммита Россия - Африка.

Читайте также
Что известно об основных торговых партнерах России в Африке

"Роскосмос развивает сотрудничество по разным направлениям космической деятельности со странами Африканского региона. До подписания соответствующих соглашений о намерениях сторон обсуждать строительство космодрома в Африканском регионе преждевременно", - заявил Борисов.

Ранее гендиректор Роскосмоса на встрече с главой Египетского космического агентства Шерифом Седки предположил, что Египет и Африканское космическое агентство в будущем могут иметь свои космодромы и ракеты-носители. По его словам, Россия готова помочь в этом.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка. 

Теги:
РоссияБорисов, Юрий ИвановичСаммит Россия – Африка
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация