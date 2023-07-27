Орбиту МКС подняли на 790 м перед запуском "Союза МС-24"

Его запланировали на 15 сентября

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована, чтобы сформировать баллистические условия перед запуском корабля "Союз МС-24" и возвращением на Землю корабля "Союз МС-23". Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения запуска пилотируемого корабля "Союз МС-24" и приземления "Союза МС-23", - говорится в сообщении госкорпорации. Запуск "Союза МС-24" намечен на 15 сентября, напомнили в Роскосмосе.

Как уточнили в госкорпорации, по предварительным данным, "средняя высота орбиты станции увеличилась на 790 м и составила 417,1 км". Маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-22". Они были включены в 15:02 мск и проработали 301,9 секунды.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС), Андрей Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.