Роскосмос укрепит сотрудничество с африканскими странами

Среди направлений - дистанционное зондирование Земли, создание необходимой нормативно-правовой базы взаимодействия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудничество между РФ и африканскими странами в космической сфере будет укрепляться. Об этом сообщили в Роскосмосе на полях саммита Россия - Африка.

"Россия и ряд стран африканского континента договорились об укреплении сотрудничества в области космоса. В рамках участия делегации Роскосмоса в работе Второго саммита и экономического и гуманитарного Форума Россия - Африка 27 июля в Санкт-Петербурге руководством госкорпорации были проведены двусторонние переговоры с представителями различных министерств и ведомств Египта, Зимбабве, Уганды, ЮАР и Джибути", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, стороны обсуждали перспективные направления сотрудничества, среди них - дистанционное зондирование Земли, создание необходимой нормативно-правовой базы взаимодействия.

"Стороны договорились активизировать диалог и по ряду двусторонних проектов, представляющих взаимный интерес", - подчеркнули в госкорпорации.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.