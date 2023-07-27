Уганда заявила о желании сотрудничать с Россией в космической сфере

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Уганда хотела бы сотрудничать с Россией в космической сфере, в том числе по созданию своего спутника. Об этом заявил президент африканской страны Йовери Кагута Мусевени на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

"Космическая сфера. Мы обучили наших людей, еще обучаем и можем еще обучить в России, чтобы мы могли создать свой спутник, потому что это позволит решить много проблем в области как окружающей среды, так и безопасности", - сказал он.

"Мы были бы счастливы, если бы Россия работала с нами по [созданию] спутника", - добавил президент Уганды.