27 июля, 16:51,
обновлено 27 июля, 17:18

Уганда заявила о желании сотрудничать с Россией в космической сфере

Владимир Путин проводит встречу с президентом Республики Уганда Йовери Кагутой Мусевени
© Kremlin.ru

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Уганда хотела бы сотрудничать с Россией в космической сфере, в том числе по созданию своего спутника. Об этом заявил президент африканской страны Йовери Кагута Мусевени на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

"Космическая сфера. Мы обучили наших людей, еще обучаем и можем еще обучить в России, чтобы мы могли создать свой спутник, потому что это позволит решить много проблем в области как окружающей среды, так и безопасности", - сказал он.

"Мы были бы счастливы, если бы Россия работала с нами по [созданию] спутника", - добавил президент Уганды. 

Теги:
УгандаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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