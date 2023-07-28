28 июля, 14:00

NASA анонсировало запуск стримингового сервиса и обновленного сайта

Предполагается, что к моменту полноценного запуска на обновленном портале "будет собран контент с множества" принадлежащих космическому ведомству ресурсов, что позволит обеспечить "интегрированный доступ к данным"

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. NASA анонсировало запуск обновленного сайта и собственного сервиса потокового вещания. Соответствующее заявление опубликовано на сайте американского космического ведомства.

Как указывается в заявлении, обновленный сайт NASA уже начал работу в режиме бета-тестирования. Предполагается, что к моменту полноценного запуска на обновленном сайте "будет собран контент с множества" принадлежащих космическому ведомству ресурсов, что позволит обеспечить "интегрированный доступ к данным" NASA.

Кроме того, "в течение этого года NASA запустит новую стриминговую платформу", отмечается в заявлении. Пользователи смогут в прямом эфире смотреть космические запуски, осуществляемые NASA, другие трансляции космического ведомства, а также видеоролики, некоторые из которых будут созданы специально для нового сервиса, который получит название NASA+.

В трейлере, опубликованном на YouTube-канале американского ведомства, отмечается, что стриминговый сервис будет бесплатным, не будет содержать рекламы, а смотреть его смогут пользователи всех возрастов. Сервис потокового вещания будет доступен для скачивания на устройства на базе iOS и Android. 

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