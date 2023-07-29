РКК "Энергия" передала эскизный проект Российской орбитальной станции на экспертизу

Как сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, защита проекта состоится в августе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" направила эскизный проект перспективной Российской орбитальной станции (РОС) на экспертизу в головную научно-исследовательскую организацию (ГНИО) Роскосмоса. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на полях саммита Россия - Африка.

"РКК "Энергия" передала эскизный проект РОС в ГНИО Роскосмоса, в настоящий момент он находится на экспертизе", - сказал Борисов в ответ на соответствующий вопрос.

По словам главы Роскосмоса, в августе эскизному проекту предстоит пройти защиту.

Как сообщал в феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", главный конструктор РОС Владимир Кожевников, на данный момент срок запуска первого, научно-энергетического модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.