Запуск американской ракеты Electron со спутником нового поколения отменили перед стартом

По сведениям портала Spaceflight Now, старт был запланирован с пусковой площадки компании Rocket Lab, которая находится на полуострове Махия

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Запуск американской ракеты Electron из Новой Зеландии со спутником дистанционного зондирования Земли нового поколения Acadia компании Capella Space отменен прямо перед запланированным стартом. Об этом сообщил портал Spaceflight Now.

Информации о причинах отмены запуска не приводится. Старт ракеты был запланирован на утро воскресенья с пусковой площадки компании Rocket Lab, которая находится на полуострове Махия в Новой Зеландии. Ракета должна была доставить на орбиту спутник Acadia, способный получать изображения в условиях, непригодных для работы сенсоров видимого диапазона: ночью, во время облачности.

Electron - двухступенчатая ракета-носитель сверхлегкого класса. Ее высота - 18 м, диаметр - 1,2 м, стартовая масса - 12,55 тонны. Ракета предназначена для запусков небольших космических аппаратов, в том числе микро- и наноспутников. Она рассчитана в основном на вывод полезного груза до 200 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км, максимальная грузоподъемность - 300 кг (при выводе на низкую опорную орбиту высотой около 200 км).