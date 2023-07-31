Путин наградил космонавта Шкаплерова орденом Гагарина

Награда присуждена за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на МКС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя начальника управления Центра подготовки космонавтов, героя России Антона Шкаплерова орденом Гагарина, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Награда присуждена за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на МКС.

Путин учредил такую награду в конце мая, в июне орденом была награждена первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Орден, в частности, присуждается за заслуги в космонавтике, например, за успешный пилотируемый полет корабля. Также награду будут вручать за выдающиеся успехи в подготовке ученых, инженеров и других специалистов в этой сфере, за достижения в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, в создании и внедрении новых технологий, в проведении исследований. Еще одно основание - заслуги в реализации госполитики в области космоса, в том числе в интересах обороны и безопасности РФ.

Шкаплеров был зачислен в отряд космонавтов в мае 2003 года, покинул его весной 2023 года, продолжив работу в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, где занял должность заместителя начальника управления по отбору и подготовке космонавтов к летным и наземным испытаниям и эксплуатации пилотируемых космических аппаратов.

После общекосмической подготовки Шкаплеров совершил четыре полета в космос и три выхода в открытый космос. В 2013 году ему присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда" и почетного знака "Летчик-космонавт РФ". Шкаплеров также принимал участие в съемках первого художественного фильма в космосе "Вызов".