31 июля, 18:11,
обновлено 31 июля, 18:31

Первый запуск навигационного аппарата "Глонасс-К2" с Плесецка запланировали на 7 августа

Для осуществления пуска будет задействован район падения отделяющихся частей ракеты космического назначения "Вашка"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Первый новейший навигационный аппарат "Глонасс-К2" будет запущен на орбиту 7 августа с космодрома Плесецк, следует из письма командующего космическими войсками - заместителя главкома ВКС России, опубликованного на сайте администрации сельского поселения Сафроновское Ленинского района Архангельской области.

"В соответствии с планом запусков космических аппаратов на 2023 год в рамках государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России", программ международного сотрудничества и коммерческих проектов 7 августа 2023 г. с космодрома Плесецк состоится запуск космического аппарата "Глонасс-К2" номер 13Л", - говорится в письме.

Там уточняется, что для осуществления пуска будет задействован район падения отделяющихся частей ракеты космического назначения "Вашка".

В июне гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов доложил президенту России Владимиру Путину о планах запустить аппарат "Глонасс-К2" в августе.

"Глонасс-К2" - новое поколение навигационных спутников системы ГЛОНАСС. В октябре 2022 года генконструктор системы ГЛОНАСС Сергей Карутин заявил в интервью ТАСС, что новые космические аппараты "Глонасс-К2" обеспечат точность навигации менее 30 см. 

Теги:
РоссияАрхангельская область
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