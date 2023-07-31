Индийскую лунную станцию "Чандраян-3" успешно вывели на окололунную орбиту

В случае дальнейшего успеха миссии Индия станет четвертой страной, осуществившей посадку аппарата на Луну

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 июля. /ТАСС/. Индийская автоматическая лунная станция "Чандраян-3" завершила оборот вокруг Земли и успешно выведена на окололунную орбиту. Об этом сообщила в понедельник Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Чандраян-3" завершает свой оборот вокруг Земли и направляется к Луне, - говорится в сообщении космического агентства в Twitter. - ISRO вывел космический корабль на окололунную орбиту".

Как подчеркнули в организации, "следующая остановка [станции] - Луна". В ISRO добавили, что "выход на лунную орбиту запланирован на 5 августа 2023 года".

Лунная миссия "Чандраян-3" стартовала 14 июля. Посадка на естественный спутник Земли ожидается 23-24 августа. В случае дальнейшего успеха миссии Индия станет четвертой страной, осуществившей посадку аппарата на Луну (после СССР, США и КНР).

Станция "Чандраян-3" - это уже третий аппарат для изучения Луны, который запустила Индия. Первый завершил работу на орбите спутника Земли в 2009 году. Вторая индийская лунная миссия "Чандраян-2" была отправлена в 2019 году и, помимо вывода аппарата на орбиту, предусматривала посадку модуля "Викрам". Она завершилась неудачей, но орбитальная станция "Чандраян-2" продолжает работу на орбите Луны. Третья миссия также предполагает доставку на поверхность спутника Земли автономного аппарата.