Первый спутник для интернета вещей "Марафон" отправят на космодром в конце 2023 года

Как сообщил гендиректор АО "Решетнев" Евгений Нестеров, сейчас завершается изготовление составных частей космического аппарата, разрабатывается программное обеспечение

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Первый российский спутник группировки "Марафон-IoT", предназначенный для интернета вещей, будет изготовлен, испытан и отправлен на космодром в конце 2023 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АО "Решетнев" (входит в Роскосмос) Евгений Нестеров.

"Завершить изготовление и испытания космического аппарата, а затем отправить его на полигон запуска планируется в соответствии с программой - в конце четвертого квартала 2023 года", - сказал Нестеров.

По словам гендиректора предприятия, работы по проекту идут полным ходом. "На сегодняшний день завершается изготовление составных частей спутника-демонстратора "Марафон". Развернуты процессы отладки взаимодействия бортовой аппаратуры, разрабатывается программное обеспечение", - пояснил он.

В состав группировки "Марафон-IoT", над которой работает АО "Решетнев", войдут 264 аппарата весом 50-75 кг каждый. Они будут размещаться в 12 орбитальных плоскостях на высоте около 750 км, срок активного существования каждого аппарата составит не менее пяти лет. Их запуски будут проходить с 2024 по 2028 год.