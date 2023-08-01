1 августа, 08:44

Следующий выход в открытый космос по российской программе запланировали на 9 августа

В прошлый раз российские космонавты выходили в открытый космос 22 июня

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Следующий выход российских космонавтов в открытый космос запланирован на 9 августа. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

"Подготовка к выходу в открытый космос по российской программе (ВКД-60), запланированному на 9 августа, - изучение бортовой документации и предварительной циклограммы выхода, поиск оборудования и инструментов для выхода, оценка функционального состояния мышечного аппарата рук у космонавтов", - говорится в отчете Роскосмоса о работах экипажа за понедельник.

В прошлый раз российские космонавты выходили в открытый космос 22 июня. Они провели за пределами станции 6 часов 23 минуты. В ходе внекорабельной деятельности Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин установили на модуль "Звезда" аппаратуру высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации. Космонавты также демонтировали с внешней поверхности МКС оборудование научных экспериментов, часть которого они забрали на борт станции. 

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