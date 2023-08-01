Роскосмос сообщил о штатной работе всех приборов и систем российского сегмента МКС

Как уточнил космонавт Дмитрий Петелин, на американском сегменте сработал автомат защиты из-за сбоя в системе электроснабжения

МКС, 1 августа. /ТАСС/. Приборы и системы российского сегмента (РС) Международной космической станции (МКС) работают штатно. Об этом сообщили ТАСС в Роскосмосе.

"Все приборы и системы РС МКС работают в штатном режиме", - заявили в госкорпорации.

Как уточнил спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин, на американском сегменте сработал автомат защиты из-за сбоя в системе электроснабжения. "Автоматика отключила ряд потребителей. Сейчас включили, все работает. Коллеги разбираются с проблемой. Экипаж российского сегмента работает штатно", - пояснил он.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.