Запуск корабля Crew Dragon с космонавтом Борисовым к МКС перенесли на 21 августа

В качестве резервной даты запуска выбрали 25 августа

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компания SpaceX перенесли на 21 августа запуск космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС), в экипаж которого войдет российский космонавт Константин Борисов.

Ранее старт седьмой миссии SpaceX по смене экипажа орбитального комплекса (Crew-7) был намечен на 17 августа. "NASA и SpaceX теперь планируют 21 августа осуществить запуск Crew-7 в 05:23 по времени восточного побережья США (12:23 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении на сайте NASA. Перенос даты старта, указывает ведомство, позволит тщательнее подготовить площадку космодрома в Космическом центре Кеннеди во Флориде для запуска. В качестве резервной даты запуска выбрано 25 августа.

Борисов полетит в качестве специалиста седьмой миссии SpaceX по смене экипажа орбитального комплекса в рамках программы перекрестных полетов. Вместе с ним в экипаж войдут астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава.

В первой половине 2024 года, как ожидается, на орбитальную станцию в составе миссии Crew-8 отправится российский космонавт Александр Гребенкин.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. Позднее программа перекрестных полетов была расширена на одну миссию.

На МКС вахту в настоящее время несут космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС), Андрей Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.