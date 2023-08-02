Космонавты отработают перенос оператора рукой-манипулятором ERA в открытом космосе

По предварительным подсчетам, внекорабельная деятельность продлится примерно 4 часа 12 минут

МКС, 2 августа. /ТАСС/. Российские члены экипажа отработают перенос оператора рукой-манипулятором ERA во время выхода в открытый космос, запланированного на 9 августа, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, сначала он вместе с коллегой установит микрометеоритную защиту на малый исследовательский модуль "Рассвет" на места, которые ранее закрывались теплообменником и шлюзовой камерой, перенесенными во время предыдущих выходов в открытый космос на модуль "Наука".

"Также планируется транспортировка с помощью манипулятора ERA переносного рабочего места с модуля "Рассвет" на многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". Потом ERA в тестовом режиме перенесет в открытом космосе оператора Сергея Прокопьева с МЛМ и вернет обратно", - рассказал Петелин.

Затем члены экипажа оттолкнут укладки с удаляемыми элементами. Предполагается, что внекорабельная деятельность продлится примерно 4 часа 12 минут.

В прошлый раз российские космонавты выходили в открытый космос 22 июня. Они провели за пределами станции 6 часов 23 минуты. В ходе внекорабельной деятельности Прокопьев и Петелин установили на модуль "Звезда" аппаратуру высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации (РСПИ-М). Космонавты также демонтировали с внешней поверхности МКС оборудование научных экспериментов, часть которого они забрали на борт станции.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.