Northrop Grumman в последний раз запустила ракету Antares с российскими двигателями РД-181

Поставлять двигатели корпорации будет американская компания Firefly Aeroscape

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Northrop Grumman осуществила последний запуск ракеты-носителя Antares, первая ступень которой оснащена российскими двигателями РД-181 разработки НПО "Энергомаш". Antares выведет на околоземную орбиту корабль Cygnus, который доставит груз на Международную космическую станцию (МКС).

Старт ракеты-носителя состоялся 1 августа в 20:31 по времени восточного побережья США (03:31 мск 2 августа) с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния). На борту Cygnus находится порядка 3,7 тонны грузов, в том числе продовольствие и оборудование для проведения научных экспериментов. Ожидается, что грузовой корабль состыкуется с МКС 4 августа после 04:30 (11:30 мск).

Это уже 19-я миссия по доставке грузов на МКС, осуществляемая Northrop Grumman по контракту с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Ожидается, что аппарат пробудет на орбите несколько месяцев, а по окончании миссии заберет со станции мусор и отходы и сгорит в плотных слоях атмосферы.

В марте 2022 года экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" о принятии решения прекратить все поставки в США ракетных двигателей НПО "Энергомаш" и отказаться от технического обслуживания оставшихся у американской стороны неиспользованных изделий. Речь шла о двигателях РД-180 и РД-181 для ракет-носителей Atlas V и Antares соответственно. В свою очередь в августе того же года Northrop Grumman заключила соглашение с американской компанией Firefly Aerospace с целью модернизации первой ступени ракеты Antares и замены на ней российских двигателей на отечественные.

На орбиту грузы также доставляют по контракту с NASA корабли Dragon компании SpaceX. На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС), Андрей Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Султан ан-Неяди.