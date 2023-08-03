Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Fengyun-3-06

Запуск произведен с космодрома Цзюцюань с помощью ракеты-носителя Changzheng-4С

ПЕКИН, 3 августа. /ТАСС/. Китай успешно запустил на заданную орбиту спутник Fengyun-3-06 Star. Об этом сообщает агентство Xinhua.

По его сведениям, запуск произведен в 11:47 по пекинскому времени (06:47 мск) с космодрома Цзюцюань с помощью ракеты-носителя Changzheng-4С.

В сообщении агентства не указывается назначение спутника. Известно, что спутники серии Fengyun являются аппаратами дистанционного зондирования, выполняющими функции слежения за погодой.

Это 481-й пуск ракеты-носителя серии Changzheng.