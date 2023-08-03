Эмиратский астронавт рассказал, как сложно было тренироваться в России

По словам Султана ан-Неяди, вызовом для него стали климат и язык в РФ

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 3 августа. /ТАСС/. Климат и язык в России стали вызовом для астронавта из Объединенных Арабских Эмиратов Султана ан-Неяди. Об этом он рассказал во время прямого включения из космоса, которое было организовано в Лувре Абу-Даби, передает корреспондент ТАСС.

"Наша программа по подготовке астронавтов началась в 2018 году. После отбора мы как обычные люди покинули ОАЭ и прибыли в Москву", - сказал он в видеоролике, который был представлен перед видеозвонком с борта МКС. "С самого начала мы понимали, что в этой миссии мы представляем нашу нацию и она [миссия] непростая. Она требует высокой концентрации и самоотверженности. Окружающая среда, из которой мы приехали, была суровой. Мы родом из пустыни, где температура достигает 50 градусов Цельсия. Мы отправились в холодную страну, где температура достигает -20 градусов Цельсия. Я думаю, это был большой вызов", - отметил ан-Неяди. В России он тренировался вместе с первым астронавтом ОАЭ Хазаа аль-Мансури.

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"Миссия была не из легких. Мы поехали в страну, где другой язык. Мы не знали, как говорить по-русски", - продолжил ан-Неяди, рассказывая о подготовке в России. Он добавил, что долгая разлука с семьей далась ему нелегко, однако вера в важность миссии позволила преодолеть трудности.

О роли мультфильмов

Желание полететь в космос у Султана ан-Неяди вызвали в детстве мультфильмы о покорении космоса. Эмиратский астронавт рассказал, что после школы он хотел стать пилотом, но не смог из-за проблем со зрением. Тогда он решил пойти по стопам отца и поступил на службу в Вооруженные силы ОАЭ. Однако мечту о покорении космоса он не бросил и начал изучать телекоммуникационную инженерию, надеясь в будущем стать частью команды, которая разрабатывает спутники.

После обучения в Великобритании ан-Неяди вернулся на родину и вновь записался в вооруженные силы, где 20 лет проработал инженером по телекоммуникациям и информационным технологиям. Когда вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум разместил в социальной сети X (ранее Twitter) информацию о наборе на программу подготовки астронавтов, это напомнило ан-Неяди сон из детства, в котором "героев призвали отправиться в космос". "Я помню, как подал заявку без колебаний", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос одного из детей, приехавших с родителями на прямое включение с МКС в Лувр Абу-Даби, ан-Неяди сказал, что также хочет полететь на Марс и Луну.

О поездке астронавта в составе миссии Crew-6

Ан-Неяди отправился на МКС в рамках миссии Crew-6 на пилотируемом корабле Crew Dragon американской компании SpaceX. 3 марта 2023 года корабль, на борту которого также находились космонавт Роскосмоса Андрей Федяев и астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Стивен Боуэн и Вуди Хобург, пристыковался к МКС.

Как заявил в Лувре Абу-Даби представитель Космического центра имени Мухаммеда Бен Рашида (MBRSC), за время нахождения в космосе ан-Неяди провел более 200 научных экспериментов. Его подготовка к полету на МКС заняла около пяти лет и проходила в России, США и Германии, говорится на сайте MBRSC. Он стал первым астронавтом в арабском мире, который вышел в открытый космос.