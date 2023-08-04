Индийский космический аппарат "Чандраян-3" преодолел более половины расстояния до Луны

Выход на лунную орбиту назначен на 5 августа

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 августа. /ТАСС/. Индийская автоматическая лунная станция "Чандраян-3" преодолела более двух третей расстояния до Луны, выход на лунную орбиту запланирован на вечер 5 августа. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Космический корабль преодолел около двух третей расстояния до Луны. Выход на лунную орбиту (LOI) назначен на 5 августа 2023 года, около 19:00 по индийскому времени [16:30 мск]", - говорится в сообщении ISRO, размещенном в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее космический корабль успешно завершил оборот вокруг Земли и вышел на окололунную орбиту.

Лунная миссия "Чандраян-3" стартовала 14 июля. Посадка на естественный спутник Земли ожидается 23-24 августа. В случае дальнейшего успеха миссии Индия станет четвертой страной, осуществившей посадку аппарата на Луну (после СССР, США и КНР).

Станция "Чандраян-3" - это уже третий аппарат для изучения естественного спутника Земли, который запустила Индия. Первый завершил работу на орбите Луны в 2009 году. Вторая индийская лунная миссия "Чандраян-2" была отправлена в 2019 году и, помимо вывода аппарата на орбиту, предусматривала посадку модуля "Викрам". Она завершилась неудачей, но орбитальная станция "Чандраян-2" продолжает работу на орбите Луны. Третья миссия также предполагает доставку на поверхность спутника Земли автономного аппарата.