Срок подготовки космонавтов не будет превышать 2,5 года

Сама подготовка будет осуществляться последовательно в четыре этапа

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Роскосмос подготовил проект приказа о порядке отбора и подготовки кандидатов в космонавты и космонавтов, согласно которому срок общекосмической подготовки не будет превышать 2,5 года. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Срок прохождения общекосмической подготовки определяется программой общекосмической подготовки и не может превышать 2,5 года", - говорится в документе.

Там также отмечается, что подготовка кандидатов в космонавты и космонавтов будет осуществляться последовательно в четыре этапа. На первом этапе будет проходить общекосмическая подготовка кандидатов в космонавты. Второй этап будет включать в себя подготовку космонавтов в составе групп специализации и совершенствования по типам пилотируемых космических объектов или направлениям деятельности. Третий этап - подготовка космонавтов в составе экипажей пилотируемых космических кораблей. Четвертый этап - подготовка космонавтов на борту пилотируемого космического корабля.

"Последовательность прохождения этапов подготовки кандидатов в космонавты и космонавтов, перечисленных в настоящем пункте, является обязательной", - отмечается в проекте документа.

Приказ должен вступить в силу в октябре 2023 года.

13 июня президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статью 20 закона Российской Федерации "О космической деятельности" и Федеральный закон "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". Закон направлен на урегулирование отношений, связанных с финансированием деятельности по отбору и подготовке кандидатов в космонавты, космонавтов для осуществления космических полетов, по организации и проведению послеполетных мероприятий. Законом также уточняются полномочия и функции Роскосмоса по отбору и подготовке кандидатов в космонавты и космонавтов.