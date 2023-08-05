Космонавты установили сменные элементы скафандра для подготовки к выходу в открытый космос

Выход Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в космос запланирован на 9 августа

МКС, 5 августа. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) установили сменные элементы (аккумуляторы, кислородные баллоны, фильтры, влагосборник) скафандров в рамках подготовки к выходу в открытый космос, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

"Также выполнили дозаправку системы охлаждения водой и отсепарировали ее, чтобы исключить попадание воздушных пузырей в насосы До этого прошла подготовка шлюзового отсека. В частности, провели проверку пультов и агрегатов в малом исследовательском модуле "Поиск" (МИМ-2)", - рассказал Петелин.

Выход космонавтов Петелина и Сергея Прокопьева в открытый космос запланирован на 9 августа. Им предстоит установить микрометеоритную защиту на малый исследовательский модуль "Рассвет", транспортировать с помощью манипулятора ERA переносное рабочее место с модуля "Рассвет" на многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". Потом ERA в тестовом режиме перенесет в открытом космосе оператора Сергея Прокопьева с МЛМ и обратно. Предполагается, что внекорабельная деятельность займет 6 часов 45 мин.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Петелин.