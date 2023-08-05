Индийская лунная станция "Чандраян-3" достигла орбиты естественного спутника Земли

Далее специалисты ISRO будут работать над снижением орбиты

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 августа. /ТАСС/. Индийская автоматическая лунная станция "Чандраян-3" успешно выведена на лунную орбиту. Об этом сообщила в субботу Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Чандраян-3" успешно выведена на лунную орбиту", - говорится в сообщении ISRO в соцсети X (ранее Twitter). Отмечается, что далее специалисты ISRO будут работать над снижением орбиты.

Лунная миссия "Чандраян-3" стартовала 14 июля. Посадка на естественный спутник Земли ожидается 23 августа. В случае дальнейшего успеха миссии Индия станет четвертой страной, осуществившей посадку аппарата на Луну (после СССР, США и КНР).

Это уже третий аппарат для изучения Луны, который запустила Индия. Первый завершил работу на орбите спутника Земли в 2009 году. Вторая индийская лунная миссия "Чандраян-2" была отправлена в 2019 году и, помимо вывода аппарата на орбиту, предусматривала посадку модуля "Викрам". Она завершилась неудачей, но орбитальная станция "Чандраян-2" продолжает работу на орбите Луны. Третья миссия также предполагает доставку на поверхность спутника Земли автономного аппарата.