Индийское космическое агентство опубликовало первые снимки Луны, сделанные с "Чандраян-3"

На 45-секундном видео показали часть космического корабля и покрытую кратерами поверхность Луны

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 августа. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) опубликовала первые снимки Луны, сделанные с борта автоматической лунной станции "Чандраян-3". Они размещены в соцсети X (ранее Twitter).

На 45-секундном видео показаны часть индийского космического корабля и покрытая кратерами поверхность Луны. Снимки были сделаны 5 августа, когда "Чандраян-3" вышел на лунную орбиту, уточнили в ISRO.

Лунная миссия "Чандраян-3" стартовала 14 июля. Посадка на естественный спутник Земли ожидается 23-24 августа. В случае дальнейшего успеха миссии Индия станет четвертой страной, осуществившей посадку аппарата на Луну (после СССР, США и КНР).

Станция "Чандраян-3" - это уже третий аппарат для изучения Луны, который запустила Индия. Первый завершил работу на орбите спутника Земли в 2009 году. Вторая индийская лунная миссия "Чандраян-2" была отправлена в 2019 году и, помимо вывода аппарата на орбиту, предусматривала посадку модуля "Викрам". Она завершилась неудачей, но орбитальная станция "Чандраян-2" продолжает работу на орбите Луны. Третья миссия также предполагает доставку на поверхность спутника Земли автономного аппарата.