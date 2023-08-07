Госкомиссия одобрила вывоз ракеты с аппаратом "Луна-25" на стартовый комплекс Восточного

Автоматическая станция должна стать первым отечественным аппаратом в современной России, который отправится на Луну

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25", которая должна стать первой в истории современной России миссией на естественный спутник Земли, на стартовый комплекс космодрома Восточный. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня на космодроме Восточный специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" выполнили общую сборку ракеты космического назначения "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25". Позже государственная комиссия разрешила вывезти и установить ракету на стартовом комплексе площадки 1С 8 августа", - говорится в сообщении госкорпорации.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с аппаратом "Луна-25" намечен на 02:10 мск 11 августа.

Первым отечественным аппаратом в современной России, который отправится на естественный спутник Земли, должна стать автоматическая станция "Луна-25". В июле аппарат был доставлен на космодром Восточный. Цель проекта - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщали журналистам, что запуск миссии перенесен с июля на август для достижения требуемой надежности ее реализации.