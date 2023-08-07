Космонавты проверили скафандры перед выходом в открытый космос

Он запланирован на 9 августа

МКС, 7 августа. /ТАСС/. Российские члены экипажа провели проверку скафандров "Орлан-МКС" перед выходом в открытый космос, который запланирован на 9 августа, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, вместе с коллегой Сергеем Прокопьевым они проверили герметичность скафандров и их параметры. "В настоящий момент проверка завершена. Проверка прошла штатно, замечаний к скафандрам нет", - отметил космонавт.

Выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос запланирован на 9 августа. Им предстоит установить микрометеоритную защиту на малый исследовательский модуль "Рассвет", транспортировать с помощью манипулятора ERA переносное рабочее место (ПРМ) с модуля "Рассвет" на многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". Потом ERA в тестовом режиме перенесет в открытом космосе оператора Сергея Прокопьева с МЛМ и обратно. Предполагается, что внекорабельная деятельность займет 6 часов 45 мин.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.