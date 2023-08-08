Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"

Предполагается, что "Корона" будет полностью многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем вертикального взлета и посадки

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Макет перспективной ракеты-носителя "Корона" будет продемонстрирован на объединенной экспозиции предприятий Роскосмоса на форуме "Армия-2023". Об этом сообщили в госкорпорации.

"Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева в объединенной экспозиции предприятий Госкорпорации "Роскосмос" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" представит макет перспективной ракеты-носителя "Корона", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Предполагается, что "Корона" будет полностью многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем вертикального взлета и посадки, которая сможет выводить грузы на орбиту и возвращать их на Землю, а также может быть использована в качестве транспортного средства при суборбитальных полетах типа "точка-точка" неограниченной дальности.

"В настоящее время предприятие проводит научно-исследовательскую работу по подтверждению основных ключевых технологий создания ракеты-носителя "Корона" с привлечением головных институтов и предприятий Роскосмоса", - говорится в сообщении.

Впервые макет ракеты "Корона" был представлен на конгрессе "Сфера", который проходил в апреле текущего года в Москве. В феврале гендиректор ГРЦ Макеева Владимир Дегтярь сообщил во время Демидовских чтений, прошедших в Уральском федеральном университете, что предприятие в этом году приступит к научно-исследовательским работам по созданию "Короны". По его словам, ракета будет иметь предельно низкую стоимость выведения полезной нагрузки на орбиту, кратность ее применения - до 100 раз.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот" на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие своих официальных военных делегаций в форуме подтвердили свыше 60 государств. В рамках научно-деловой программы форума пройдет более 300 мероприятий по вопросам развития вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий. С 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. ТАСС - стратегический медиапартнер форума.