Потребительский центр ГЛОНАСС подтвердил выведение навигационного аппарата 7 августа

По данным Информационно-аналитического центра координатно-временного обеспечения, он находится "на этапе ввода в систему"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Навигационный аппарат "Глонасс" был выведен на орбиту в понедельник, следует из информации на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного обеспечения.

Согласно представленным данным, запущенный 7 августа "Глонасс" находится "на этапе ввода в систему", ему присвоен 703 номер (восьмая рабочая точка).

Согласно письму командующего космическими войсками - заместителя главкома ВКС России, опубликованному на сайте администрации сельского поселения Сафроновского Ленинского района Архангельской области, на 7 августа был запланирован запуск первого новейшего навигационного аппарата "Глонасс-К2".

Минобороны России 7 августа сообщило о выведении на орбиту космического аппарата в интересах военного ведомства. Ему был присвоен порядковый номер "Космос-2569".