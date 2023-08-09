Российские члены экипажа МКС во время ВКД опробуют перенос космонавта рукой-манипулятором

Внекорабельная деятельность должна продлиться 6 часов 45 минут

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, который также является спецкором ТАСС, выйдут в открытый космос в среду вечером. Им предстоит перенести рабочее место на многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" и впервые опробовать перенос космонавта рукой-манипулятором ERA.

Открытие выходного люка малого исследовательского модуля "Поиск" запланировано на 17:45 мск, сообщили в Роскосмосе. Ожидается, что внекорабельная деятельность (ВКД) продлится 6 часов 45 минут. Она станет восьмой для Сергея Прокопьева и шестой для Дмитрия Петелина.

Во время выхода в открытый космос российские члены экипажа МКС смонтируют на модуле "Рассвет" дополнительные экраны микрометеороидной защиты на места, которые освободились после переноса на МЛМ радиатора-теплообменника и шлюзовой камеры. Также они подготовят переносное рабочее место, предназначенное для фиксации космонавта и его перемещения, на модуле "Рассвет" к переносу. С помощью манипулятора ERA будет проведен тестовый перенос Прокопьева на рабочем месте. Управлять рукой-манипулятором с борта станции будет космонавт Андрей Федяев.

Для ВКД космонавты будут использовать скафандры "Орлан-МКС" № 4 и № 5. Так, Прокопьеву предстоит работать в скафандре № 5 с красными лампасами, а Петелин будет облачен в скафандр № 4 с синими лампасами.

"Орлан-МКС" отличается от предыдущей версии скафандра "Орлан-МК" новой внутренней герметичной оболочкой, изготовленной из высокотехнологичной ткани, имеющей большой ресурс, а также новой автоматизированной системой водяного охлаждения, которая автоматически поддерживает наиболее комфортную температуру для оператора. Кроме того, на скафандре установлена новая система отображения информации.