В NASA сообщили о приближении потенциально опасного астероида к Земле

По данным Центра изучения околоземных объектов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, он пересечет орбиту Земли

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Астероид 6037 (1988 EG) приблизится к Земле на расстояние около 6 млн км 23 августа. Об этом сообщается на сайте Центра изучения околоземных объектов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Потенциально опасными считаются космические объекты, которые приближаются к Земле менее чем на 7,5 млн км. Астероид 6037 приблизится на минимальное расстояние в 6,1 млн км 23 августа в 11:18 мск. При этом он пересечет орбиту Земли.

Диаметр астероида составляет от 430 до 960 м, скорость - 14,3 км/с.