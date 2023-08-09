8 августа, 22:16

В NASA сообщили о приближении потенциально опасного астероида к Земле

Steve Gribben/ Johns Hopkins APL/ NASA via AP, архив
© Steve Gribben/ Johns Hopkins APL/ NASA via AP, архив

По данным Центра изучения околоземных объектов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, он пересечет орбиту Земли

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Астероид 6037 (1988 EG) приблизится к Земле на расстояние около 6 млн км 23 августа. Об этом сообщается на сайте Центра изучения околоземных объектов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Читайте также
Наука
Как тысяча Хиросим. Сможем ли мы защититься от “астероида судного дня”?

Потенциально опасными считаются космические объекты, которые приближаются к Земле менее чем на 7,5 млн км. Астероид 6037 приблизится на минимальное расстояние в 6,1 млн км 23 августа в 11:18 мск. При этом он пересечет орбиту Земли.

Диаметр астероида составляет от 430 до 960 м, скорость - 14,3 км/с. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация