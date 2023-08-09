Китай запустил спутник для предупреждения о стихийных бедствиях

Также его будут использовать для реализации экологических проектов

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Китай осуществил успешный запуск спутника Huanjing Jianzai-2-06 ("Хуаньцзин цзяньцзай-2-06"), который будет использоваться для предупреждения о приближающихся стихийных бедствиях и при реализации экологических проектов. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее странице в соцсети WeChat, вывод этого космического аппарата на орбиту был осуществлен в среду при помощи ракеты CZ-2C ("Чанчжэн-2-цэ") в 06:53 по пекинскому времени (01:53 мск) с космодрома Тайюань на севере КНР. Он стал 482-м для носителей этой серии.

Данные с Huanjing Jianzai-2-06 будут использоваться для развития лесного и сельского хозяйства, при оценке земельных и водных ресурсов.

CZ-2C - жидкотопливная двухступенчатая ракета с диаметром обтекателя 3,35 м. Она достигает 42 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 2,85 тонны полезного груза (1 тонна для геостационарной переходной орбиты).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая как метеорологические, так и телекоммуникационные, навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР, которая готова для международного сотрудничества.

В 2022 году Китай осуществил 64 запуска, в очередной раз побив собственный рекорд. По этому показателю за указанный период он занял второе место после США.