США не пригласили дипломатов России на запуск Crew Dragon с российским космонавтом

Генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров отметил, что дипмиссия не получает каких-либо уведомлений о запусках от NASA

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. США не пригласили дипломатов генконсульства РФ в Хьюстоне на запуск корабля Crew Dragon к МКС с российским космонавтом Константином Борисовым на борту в рамках программы перекрестных полетов. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.

"Сейчас мы даже не получаем каких-либо уведомлений о запусках от NASA. Этого нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы тесно взаимодействуем с российской группой управления полетами, которая находится здесь на ротационной основе, оказываем необходимую консульскую помощь, - добавил Захаров. - Хотелось бы гораздо большего сотрудничества с NASA, Космическим центром Джонсона".

Борисов полетит в качестве специалиста седьмой миссии SpaceX по смене экипажа орбитального комплекса в рамках программы перекрестных полетов. Пуск намечен на 25 августа. Вместе с Борисовым в экипаж Crew-7 войдут астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава. В первой половине 2024 года, как ожидается, на орбитальную станцию в составе миссии Crew-8 отправится российский космонавт Александр Гребенкин.

Роскосмос 15 июля 2022 года сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. Позднее программа перекрестных полетов была расширена на одну миссию.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС), Андрей Федяев, астронавты НАСА Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.