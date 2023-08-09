NASA считает, что Россия не участвует в космической гонке, которая идет между США и КНР

По мнению главы управления Билла Нельсона, вряд ли "многие сейчас скажут, что Россия действительно готова совершить высадку космонавтов на Луну в те сроки", о которых говорят Вашингтон и Пекин

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. США не считают Россию участником космической гонки, по их мнению, в ней участвуют только Вашингтон и Пекин. Такое мнение выразил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

"Мы [США] участвуем в космической гонке с Китаем <...>. Я не думаю, что многие сейчас скажут, что Россия действительно готова совершить высадку космонавтов на Луну в те сроки, о которых говорим мы и, возможно, Китай, поэтому я думаю, космическая гонка ведется именно между нами и Китаем", - сказал Нельсон на пресс-конференции, посвященной второму этапу программы Artemis.

Глава NASA при этом пожелал успехов миссии российской автоматической станции "Луна-25", запуск которой должен произойти в ближайшие дни. Нельсон также подчеркнул, что Россия и США сотрудничают в космосе с 1975 года.

Первым отечественным аппаратом в современной России, который отправится на естественный спутник Земли, должна стать автоматическая станция "Луна-25". Запуск миссии запланирован на 11 августа. В июле аппарат был доставлен на космодром Восточный. Цель проекта - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Ранее в пресс-службе Роскосмоса журналистам сообщали, что запуск миссии перенесен с июля на август для достижения требуемой надежности ее реализации.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis. На первом этапе корабль Orion 16 ноября 2022 года стартовал при помощи ракеты Space Launch System, осуществил полет вокруг Луны и вернулся на Землю 11 декабря 2022 года. Второй этап (Artemis 2) предусматривает облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.