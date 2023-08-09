Российские космонавты приступили к выходу в открытый космос

Одного из них впервые перенесут манипулятором ERA

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, который также является спецкором ТАСС, открыли выходной люк модуля "Поиск" Международной космической станции (МКС) и приступили к пятой за 2023 год внекорабельной деятельности (ВКД) по российской программе. Трансляция ведется на сайте госкорпорации.

В рамках выхода в открытый космос Прокопьеву и Петелину предстоит смонтировать на модуле "Рассвет" дополнительные экраны микрометеороидной защиты на места, которые освободились после переноса на многоцелевой лабораторный модуль "Наука" радиатора-теплообменника и шлюзовой камеры. Космонавты также подготовят переносное рабочее место, предназначенное для фиксации космонавта и его перемещения, на модуле "Рассвет".

С помощью манипулятора ERA впервые будет проведен тестовый перенос Прокопьева на рабочем месте. Управлять процессом с борта станции будет его коллега Андрей Федяев. Ожидается, что космонавты проведут за пределами станции 6 часов 45 минут.

Этот выход станет восьмым в карьере Сергея Прокопьева, которому предстоит работать в скафандре "Орлан-МКС" № 5 с красными лампасами, и шестым для Дмитрия Петелина, который будет облачен в скафандр "Орлан-МКС" № 4 с синими лампасами. Перед выходом в открытый космос космонавты провели подготовительные работы со скафандрами. Как передал в понедельник спецкор ТАСС, вместе с Прокопьевым они проверили герметичность и параметры скафандров.

Предыдущая ВКД по российской программе прошла вечером 22 июня. В ходе работ за бортом станции космонавты демонтировали с модуля "Звезда" оборудование старой системы связи и установили на ее месте аппаратуру новой высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации. Всего в 2023 году прошло уже четыре выхода в открытый космос.