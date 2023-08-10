Космонавты завершили выход в открытый космос

Он продлился более шести часов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, который также является спецкором ТАСС на МКС, завершили выход в открытый космос, следует из трансляции Роскосмоса.

В ходе внекорабельной деятельности (ВКД) космонавты смонтировали на модуле "Рассвет" дополнительные экраны микрометеороидной защиты на места, которые освободились после переноса на многоцелевой лабораторный модуль "Наука" радиатора-теплообменника и шлюзовой камеры. Прокопьев и Петелин также установили на руку-манипулятор ERA переносное рабочее место и протестировали транспортировку космонавта на этом рабочем месте. Манипулятором с борта станции управлял их коллега Андрей Федяев.

Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос в 17:45 мск 9 августа. Космонавты справились с задачами ВКД быстрее, чем изначально планировалось, и провели за пределами станции 6 часов 35 минут.

Для Сергея Прокопьева, облаченного в скафандр "Орлан-МКС" № 5 с красными лампасами, эта ВКД стала восьмой в космической карьере, а для Дмитрия Петелина, который работал в скафандре "Орлан-МКС" № 4 с синими лампасами, - шестой.

Полет над Западной Европой

В ходе внекорабельной деятельности специалисты несколько раз давали космонавтам отдохнуть и восстановить силы, поскольку значительная часть проделанной работы была связана с мелкой моторикой.

Во время первого перерыва Прокопьев и Петелин смогли из космоса посмотреть на страны Западной Европы. "Виды обалденные. Бретань, Франция под нами начинается", - прокомментировал Прокопьев. Он обратил внимание, что на Альпах растаял снег. Когда станция пролетала над Италией, космонавты вернулись к задачам внекорабельной деятельности.

Поездка Прокопьева на рабочем месте, закрепленном на конце руки-манипулятора, продлилась порядка 40 минут.

Завершение ВКД

Перед возвращением на борт МКС Прокопьев и Петелин собрали и оттолкнули от станции две укладки с отходами. Прокопьев рассчитал броски таким образом, чтобы минимизировать риск для станции. Ожидается, что укладки сгорят в атмосфере в ближайшие дни.

Предыдущая ВКД по российской программе прошла вечером 22 июня. В ходе работ за бортом станции космонавты демонтировали с модуля "Звезда" оборудование старой системы связи и установили на ее месте аппаратуру новой высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации.