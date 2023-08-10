Китай успешно запустил семь спутников при помощи коммерческой ракеты Ceres 1

Запуск осуществили с космодрома Цзюцюань

ПЕКИН, 10 августа. /ТАСС/. Китайская компания Galactic Energy успешно вывела на орбиту семь малых космических аппаратов, в том числе спутник дистанционного зондирования Xiguang 1-01. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, запуск осуществили при помощи коммерческой ракеты-носителя Ceres 1 в 12:03 по пекинскому времени (07:03 мск) с космодрома Цзюцюань на севере страны. Он стал седьмым для носителей этой серии.

Ceres 1 - твердотопливная четырехступенчатая ракета легкого класса диаметром 1,4 м. Она достигает 19 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 400 кг полезного груза. За все время благодаря ей запустили более 20 коммерческих спутников.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая как метеорологические, так и телекоммуникационные, навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР, которая готова для международного сотрудничества.

В 2022 году Китай осуществил 64 запуска, в очередной раз побив собственный рекорд и заняв второе место после США за этот период.