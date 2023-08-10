Умер космонавт Александр Викторенко

Ему было 76 лет

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Советский и российский космонавт Александр Викторенко умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщили ТАСС в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос).

"Космонавт Александр Степанович Викторенко скончался в возрасте 76 лет", - сообщили в ЦПК.

Викторенко родился 29 марта 1947 года. Он окончил с отличием Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков (ВВАУЛ) им. И. С. Полбина. В отряд космонавтов Викторенко был зачислен 23 мая 1978 года. Совершил четыре космических полета на орбитальную станцию "Мир" и провел в невесомости 489 суток.

Викторенко был награжден медалью "Золотая Звезда" Героя Советского Союза и орденом Ленина, а также орденом Октябрьской Революции, орденом Дружбы Народов (1992), орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (10.04.1995) и восьмью медалями.