Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с аппаратом "Луна-25". Видеотрансляция

Роскосмос/ТАСС

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25", которая должна стать первой в истории современной России миссией на естественный спутник Земли, стартует с космодрома Восточный.

В июле аппарат был доставлен на космодром Восточный. Цель проекта - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщали журналистам, что запуск миссии перенесен с июля на август для достижения требуемой надежности ее реализации.