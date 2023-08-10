Макет ракеты-носителя "Протон-М" стал частью экспозиции парка "Патриот"

В Роскосмосе отметили, что на счету ракеты-носителя более 420 пусков в различных модификациях в интересах Минобороны, в рамках федеральных и коммерческих программ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Макет тяжелой ракеты-носителя "Протон-М" стал экспонатом парка "Патриот" в Кубинке. Об этом сообщили в госкорпорации Роскосмос.

"Полноразмерный макет можно будет увидеть на открытой экспозиции Музейной площадки №1", - говорится в сообщении. Церемония открытия монумента состоялась в четверг. Ракета-носитель вошла в состав экспозиции Воздушно-космических сил РФ. В мероприятии приняли участие представители Центра им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос), Минобороны России, а также специалисты и ветераны отрасли.

Первый старт носителя УР-500, разработанного под руководством академика Владимира Николаевича Челомея, состоялся с Байконура в 1965 году. С помощью ракеты на околоземную орбиту был выведен научный спутник "Протон-1". Впоследствии название спутника закрепилось и за самой ракетой.

В Роскосмосе отметили, что на счету ракеты-носителя более 420 пусков в различных модификациях в интересах Министерства обороны, в рамках федеральных и коммерческих программ. С помощью "Протонов" реализован целый спектр программ народно-хозяйственного, научного и оборонного значения. "За последние десятилетия "Протон" приобрел репутацию одной из наиболее отработанных, надежных и рентабельных в мире ракет тяжелого класса", - отметили в госкорпорации.

В апреле гендиректор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко заявил, что в 2025 году планируется завершение производства ракет-носителей "Протон-М". Все последующие запуски тяжелых аппаратов будут осуществляться на "Ангаре", поскольку она более экологична.