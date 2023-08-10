Эксперт назвал важным исследование Луны как промежуточной точки в освоении Марса

Генеральный директор аэрокосмической корпорации "Новый космос" Антон Алексеев отметил, что "запуск станции "Луна-25" - знаковое событие, это перезапуск отечественной лунной программы"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Луна представляет интерес для научных исследований в том числе и в качестве промежуточного пункта на пути человечества к освоению Марса. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор аэрокосмической корпорации "Новый космос", эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) "Аэронет" Антон Алексеев.

"Луна - важный источник полезных ископаемых и промежуточный пункт для дальнейшего движения к освоению Марса и других потенциальных исследований. Поэтому запуск станции "Луна-25" - знаковое событие, это перезапуск отечественной лунной программы", - сказал Алексеев.

Руководитель отдела разработки малых космических аппаратов ГК "Геоскан" Александр Хохлов отметил, что основная часть научной миссии "Луны-25" была сформулирована после того, как российский исследовательский нейтронный детектор ЛЕНД на борту американского орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter дистанционно обнаружил заметную концентрацию водяного льда в северной и южной околополярных областях спутника Земли.

"Теперь нейтронный детектор АДРОН-Л, установленный на "Луне-25", сможет замерить концентрацию непосредственно на поверхности. Подтверждение высокой массовой доли воды в реголите (грунте - прим. ТАСС) в районе южного полюса Луны позволит планировать в будущем пилотируемые экспедиции. Вода потенциально может использоваться для обеспечения обитаемых научных баз на спутнике", - уточнил Хохлов, отметив, что главной инженерной задачей станет отработка технологии мягкой посадки на Луну.

Автоматическая станция "Луна-25" станет первым отечественным аппаратом в современной России, который отправится на естественный спутник Земли. Запуск миссии запланирован на 11 августа. Научная программа продлится один год. В июле аппарат был доставлен на космодром Восточный. Цель проекта - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Ранее пресс-служба Роскосмоса сообщала, что запуск миссии перенесен с июля на август для достижения требуемой надежности ее реализации.