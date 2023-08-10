Госкомиссия одобрила заправку и пуск ракеты "Союз" с аппаратом "Луна-25"

Это станет первой в истории современной России миссией на естественный спутник Земли

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 10 августа. / ТАСС/. Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему пуску ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25", которая станет первой в истории современной России миссией на естественный спутник Земли. Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе.

"Сегодня государственная комиссия одобрила заправку топливом ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" и ее пуск в 02:10:57 мск", - отметили в госкорпорации.

Примерно через 564 секунды от третьей ступени ракеты отделится головная часть в составе разгонного блока "Фрегат" и автоматической станции. "Луна-25" отделится от "Фрегата" более, чем через час после этого. Перелет автоматической станции до естественного спутника Земли составит до 5,5 суток по штатной программе. После тормозного импульса аппарат выйдет на круговую околополярную орбиту высотой 100 км, где будет работать от трех до семи суток.

Автоматическая станция "Луна-25" должна стать первым отечественным аппаратом в современной России, который отправится на естественный спутник Земли. В июле аппарат был доставлен на космодром Восточный. Цель проекта - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.