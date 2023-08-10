Астроном считает, что запуск "Луна-25" поможет уточнить гипотезу возникновения спутника

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева отметила, что сейчас существуют как минимум две гипотезы, которые отличаются друг от друга

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Результаты анализа ледяных залежей на южном полюсе Луны в рамках научной программы автоматической станции "Луна-25" помогут подтвердить одну из гипотез происхождения Луны и появления на ней молекул воды. Такое мнение высказала ТАСС научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

"Мы надеемся, что миссия позволит пролить свет на происхождение Луны. Сегодня существуют как минимум две гипотезы, которые отличаются друг от друга. Новые данные помогут подтвердить ту из них, которая сегодня считается основной. Анализ льда на южном полюсе Луны также позволит уточнить, как на спутнике Земли появилась вода и связано ли это с появлением воды на Земле", - сказала ученый.

Согласно первой гипотезе, Луна появилась, когда Земля на ранних этапах своего существования (4,5-5 млрд лет назад) столкнулась с небесным телом размером, сопоставимым с Марсом. Этот объект разрушился и привел к тому, что от Земли отломился внушительный кусок поверхности, из которого со временем сформировалась Луна, пояснила Рублева.

"Эта гипотеза существовала долго. Вторая, которая начинает главенствовать сейчас, заключается в том, что Земля и Луна сформировались в результате единого процесса. Российские ученые считают, что концепция происхождения Луны из первичного протопланетного вещества, а не из мантии Земли, наиболее реалистична, чем "ударная" гипотеза", - продолжила она.

"Если вторую гипотезу сегодня удастся подтвердить результатами анализа льда на поверхности Луны, то можно будет сделать вывод, что вода попала на Землю и Луну примерно в одно и то же время путем перемещения молекул воды на их поверхности кометами. При этом разность физических условий на планетах объясняет, что на Луне вода находится только в твердом состоянии, а не жидком и твердом, как на Земле", - заключила научный директор Московского планетария.

"Луна-25"

Автоматическая станция "Луна-25" станет первым отечественным аппаратом в современной России, который отправится на естественный спутник Земли. Цель проекта "Луна 25" - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Запуск миссии запланирован на 02:10 мск 11 августа. На борту станции находится научное оборудование для анализа реголита (грунта), а также изучения плазменных и пылевых компонентов поверхности Луны и экзосферы, исследования наличия и объемов редкоземельных ископаемых, таких как кремний. Научная программа продлится один год. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.